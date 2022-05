Calcio, Modena: allenamenti a porte aperte oggi e domani

Serie C

Un appuntamento che a tanti tifosi manca e che mette la città a contatto con la squadra è quello degli allenamenti, sempre svolti a porte chiuse in questa stagione. Il Modena ha pensato, nell’avvicinamento all’importante match di sabato, di aprire le porte a tutto coloro che hanno voglia di abbracciare la squadra che ha fatto tanto sognare quest’anno, rendendo pubblici gli allenamenti di oggi e di domani.

Si entrerà dall’ingresso nove dello stadio ‘Braglia’ a partire dalle 14,30 e gli allenamenti inizieranno alle 15. Saranno allenamenti veri, dal momento che sabato alle 16 arriva il Bari per la prima sfida del Modena in SuperCoppa, ma sarà anche un momento per proseguire i festeggiamenti incitando i giocatori con una bella cornice nel loro momento di lavoro quotidiano.