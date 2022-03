Modena - Ancona Matelica 3 - 0 | Primo tempo da leccarsi i baffi

E’ una prova di forza quella dei canarini che rispondono alla Reggiana con una grandissima vittoria ottenuta in un tempo contro una squadra di livello come l’Ancona Matelica. I primi quarantacinque minuti sono Tati spettacolari, poi nella ripresa i gialloblù hanno tirato il fiato controllando il vantaggio di tre reti.

IL MATCH - E’ una partenza arrembante quella del Modena che spinge forte fin dal primo minuto con la freschezza che mancava da un po’. Costretto subito ad un cambio obbligato mister Colavitto che inserisce Faggioli per l’infortunato Moretti all’11’. Passano poi quattro minuti e i canarini passano in vantaggio con un’azione spettacolare iniziata dai piedi di Tremolada che serve Mosti, questo scarica sulla destra per Oukhadda che trova un bel cross per Armellino dall’altro della porta: il centrocampista al volo con una mezza girata calcia in rete battendo Avella. Grande entusiasmo e subito il raddoppio, al 18’, con un altro gol prestigioso: questa volta Tremolada si mette in proprio e dal limite calcia un siluro che non lascia scampo al portiere avversario con grande talento. La partita si mette bene per i gialloblù che non si accontentano e continuano a spingere per mandare una risposta importante. Al 23’ Azzi colpisce la traversa di testa su corner di Tremolada, poi è Minesso ad impegnare Avella con una gran botta. Cerca la doppietta poi Tremolada al 33’, ma è Avella ad opporsi mandando in corner. Il tris è nell’aria e arriva al 38’ con un altro gol di pregevole fattura: Azzi arriva sul fondo e in corsa trova un cross morbido al centro dell’area dove Magnino di testa colpisce e batte ancora il portiere dell’Ancona Matelica. Il primo tempo termina quindi col largo vantaggio del Modena che sembra vivere un’ottima serata, forse offrendo una delle migliori prestazioni della stagione. Calano decisamente i ritmi nel secondo tempo e le due squadre non offrono più uno spettacolo nemmeno lontanamente divertente come quello della prima frazione di gioco. L’unica occasione, se così si può dire, è per gli ospiti al 51’ quando Rolfini tenta un cross che, dopo aver attraversato l’area, termina tra i piedi di un canarino. Non succede più nulla, tranne i cambi. Va in rete Duca al 76’, ma in fuorigioco e il gol è annullato. All’81’ gli ospiti chiedono a gran voce un calcio di rigore per uno scontro in area tra Azzi e Tofanari, ma l’arbitro lascia correre.

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6; Oukhadda 7, Silvestri 6.5, Pergreffi 6.5, Azzi 7.5 (85′ Renzetti s.v.); Magnino 7.5, Gerli 7 (85′ Di Paola s.v.), Armellino 7.5; Mosti 6.5 (62′ Duca s.v.), Tremolada 8 (80′ Bonfanti s.v.); Minesso 6.5 (62′ Longo 6). A disp.: Narciso, Piacentini, Scarsella, Giovannini. All.: Tesser

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari (85′ Noce), Bianconi, Iotti, Di Renzo (85′ Maurizii); Delcarro, Gasperi (85′ D’Eramo), Iannoni; Rolfini, Moretti (11′ Faggioli), Sereni (61′ Del Sole). A disp.: Vitali, Ruani, Sabattini, Palesi, Pecci, Vrioni. All.: Colavitto

ARBITRO: sig. Acanfora di Castellammare di Stabia

RETI: 15′ Armellino, 18′ Tremolada, 38′ Magnino

NOTE: ammoniti Silvestri, Rolfini, Tremolada, Azzi, Pergreffi.