Modena - Ascoli 0 - 1 | Un mercoledì nero per i canarini

Sconfitta casalinga per il Modena dopo la partita persa a Reggio Calabria. La situazione degli infortuni sembra pesare più del previsto in un momento delicato con tante partite ravvicinate. L'atteggiamento in campo è buono nei primi minuti poi cambia clamorosamente.

IL MATCH - Partenza accesa da parte del Modena che impone subito il proprio ritmo e sfiora le rete dopo appena tre minuti con Renzetti che dalla distanza mette in mostra il suo piede ma colpisce la traversa. Piano piano escono anche gli ospiti e il match diventa equilibrato. Al 14’ occasione anche per l’Ascoli con Collocolo che prova una gran botta fuori di poco. Il match continua a buoni ritmi ma le occasioni latitano. Per rivedere un tiro in porta bigotta attendere il 41’ quando Bonfanti calcia un rigore in movimento ma colpisce il portiere in pieno. Partita interrotta poi al 43’ quando l’arbitro accusa uno stiramento e con grande rammarico e rabbia è costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto entra il quarto uomo Ceriello di Chiari alla sua prima esperienza in Serie B. Quando riprende la partita il Modena è indemoniato e attacca con grande intensità senza però trovare la via della porta. Nella ripresa è l’Ascoli a fare la partita, con il Modena che fatica ad uscire dalla propria metà campo, ma allo stesso tempo rischia poco. Grade parata di Gagno al 52’ sul primo palo dove arriva un missile di Falzerano dalla destra. Entra Strizzolo insieme a Tremolada al posto di Falcinelli e Giovannini e il gioco torna a salire. E’ proprio il numero 32 ad avere una bella occasione al 58’ su cross di Oukhadda, ma il pallone esce di pochissimo. Al 64’ ci prova invece Caligara che non sorprende Gagno sicuro in presa a terra. Esce Poli per infortunio, la squadra accusa il colpo e al 75’ arriva al rete del vantaggio del picchio con il cross di Giovane per Pedro Mendes che viene dimenticato dalla difesa schierata e in spaccata manda in rete. Nel finale annullata la rete del raddoppio per gli uomini di Breda per il fuorigioco di Dionisi.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (82′ Mosti); Magnino, Gerli (82′ Duca), Poli (72′ Armellino); Giovannini (55′ Tremolada), Falcinelli (55′ Strizzolo); Bonfanti. A disp.: Seculin, Coppolaro, De Maio, Ponsi, Panada. All.: Tesser

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Buchel (61′ Giovane), Caligara; Falzerano (87′ Eramo); Marsura (70′ Dionisi), Gondo (61′ Pedro Mendes). A disp.: Bolletta, Guarna, Quaranta, Lungoyi, Giordano, Sidibe, Tavcar, Ciciretti. All.: Breda

ARBITRO: Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo (sostituito da Ceriello

RETI: 75′ Pedro Mendes

NOTE: ammoniti Gondo, Buchel.