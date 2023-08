Modena - Ascoli 1 - 0, le pagelle | Strizzolo gol, bene Manconi e Tremolada

Ecco le pagelle di Modena-Ascoli 1-0:

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Oukhadda 6.5, Zaro 7, Pergreffi 6.5, Cotali 6 (89’ Ponsi s.v.); Palumbo 6 (89’ Duca s.v.), Gerli 6.5, Magnino 6; Tremolada 7 (67′ Gargiulo 6); Manconi 7.5 (67′ Falcinelli 6.5), Bonfanti 5.5 (55′ Strizzolo 7.5).

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano 6.5; Adjapong 6.5, Botteghin 5.5, Quaranta 4, Giovane 5.5; Caligara 6 (79′ Gnahorè s.v.), Kraja 5.5 (60′ Manzari 5.5), Masini 5 (85′ D’Uffizi s.v.); Rodriguez 5.5 (79′ Dionisi s.v.), Millico 5.5 (60′ Falzerano 5); Mendes 6.

MIGLIORI TODAY

STRIZZOLO 7.5 - L’estate non gli ha fatto perdere il vizio. Entra al 55’ e al 59’ sblocca una partita che sembrava stregata con un gesto da attaccante vero.

MANCONI 7.5 - Mezzo voto in più per il carattere dimostrato al salto di categoria. Da subito si fa Notre con una traversa, poi gioca una partita molto interessante mettendo in pericolo più volte la retroguardia avversaria e infine confeziona l’assist per Strizzolo con una bella sponda di petto.

TREMOLADA 7 - Ottima prova del trequartista che dispensa palle importanti per i compagni dalle retrovie e cerca anche il gol in più occasioni con tiri pericolosi dalla distanza.