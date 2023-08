Modena - Ascoli 1 - 0 | Debutto convincente per i canarini

Come si suol dire: buona la prima per il Modena di Paolo Bianco che vince e convince, sprecando forse qualcosa di troppo. Il primo tempo è tutto di marca gialloblù, anche se il gol tarda ad arrivare e serve l’ingresso di Strizzolo per cambiare le sorti della partita.

IL MATCH - Si parte a ritmi alti al ‘Braglia’ con il Modena che cerca subito di fare la partita e che al 5’ sfiora già la rete con Manconi che mette subito in chiaro di essere pronto per la categoria e colpisce in pieno la traversa con una gran botta. Poi è Tremolada show: ci prova in tutti i modi dalla distanza mandando prima fuori di poco al 19’, poi impegnando Viviano al 29’. L’ultima occasione del primo tempo è sempre per i canarini con Manconi che di testa sfiora la traversa. Non pervenuto l’Ascoli che non arriva mai a tirare in porta. La ripresa parte con una grande azione dei canarini, viziata però da fuorigioco: punizione di Tremolada dalla trequarti, spizzata di Magnino per Zaro che da due passi trova la respinta di Viviano, sulla ribattuta torna il difensore canarino, ma ancora il portiere avversario la para; in ogni caso sul primo colpo di testa di Zaro si sarebbe fermata l’azione per offside. L’Ascoli non riesce a uscire dal guscio e allora il Modena continua a spingere. E’ ancora Zaro a provarci, questa volta con un’azione personale in dribbling: salta tutta la difesa avversaria, arriva davanti alla porta ma una deviazione lo punisce. Al 59’, dopo nemmeno quattro minuti in campo, è Luca Strizzolo a sbloccare la contesa dopo aver rilevato un Bonfanti inesistente. Oukhadda dalla destra, quasi da centrocampo, lascia lungo per Manconi che fa sponda di petto per Strizzolo bravissimo a trovare il corridoio giusto quasi dal limite. Si sveglia a questo punto l’Ascoli che impegna Gagno in una bella parata a terra con un tiro potente di Mendes. Rischio di frittata al 67’ quando Gagno rilancia corto per Gerli che non stoppa bene e si fa rubare palla, mandando l’Ascoli direttamente in porta, ma Gagno è attento e riesce a tornare sul pallone scongiurando il peggio. All’88’ Adjapong impegna Gagno in una parata da distanza ravvicinata dopo un’azione insistita dell’Ascoli. Finale concitato con gli ospiti che cercano in tutti i modi di pareggiare i conti senza riuscirci, poi Duca parte in velocità verso la porta e Quaranta lo atterra con una trattenuta rimediando un rosso, il quarto per l'Ascoli in due partite.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali (89’ Ponsi); Palumbo (89’ Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (67′ Gargiulo); Manconi (67′ Falcinelli), Bonfanti (55′ Strizzolo). A disp.: Seculin, Silvestri, Cauz, Guiebre, Battistella, Giovannini, Abiuso. All.: Bianco

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara (79′ Gnahorè), Kraja (60′ Manzari), Masini (85′ D’Uffizi); Rodriguez (79′ Dionisi), Millico (60′ Falzerano); Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Cozzoli, Cosimi, Eramo. All.: Viali

ARBITRO: sig. Sozza di Seregno

RETI: 59′ Strizzolo

NOTE: ammoniti Cotali, Kraja. Espulso Quaranta.