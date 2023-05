Modena - Bari 1 - 1, le pagelle | Duca determinante, Armellino sottotono

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Ecco le pagelle di Modena-Bari 1-1:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Oukhadda 6, Cittadini 6 (91’ Silvestri s.v.), Pergreffi 6, Ponsi 6; Magnino 6 (72′ Ionita s.v.), Gerli 6.5, Armellino 5 (46′ Duca 7); Tremolada 5.5 (57′ Mosti 6), Giovannini 5.5 (57′ Bonfanti 5.5); Diaw 6.5.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6.5; Pucino 6.5, Di Cesare 6.5, Vicari 6, Ricci 6.5; Benali 6 (74′ Zuzek s.v.), Maita 6.5, Benedetti 6 (74′ Molina s.v.); Botta 6 (57′ Mallamo 5.5); Esposito 5.5 (60′ Antenucci 5.5), Cheddira 6 (60′ Folorunsho 5.5).

MIGLIORI TODAY

DUCA 7 - Il suo ingresso ad inizio ripresa porta grande freschezza e spinta alla squadra che sembra un’altra rispetto al primo tempo. Conquista il calcio di rigore che permette di pareggiare.

PEGGIORI TODAY

ARMELLINO 5 - Per la seconda partita consecutiva appare in difficoltà, non più il leone che eravamo abituati a vedere.