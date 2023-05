Modena - Bari 1 - 1 | I canarini trovano la reazione giusta

Un punto importantissimo e voluto dalla squadra che gioca male nel primo tempo e fa ancora pensare al peggio, poi nella ripresa reagisce bene e conquista il pareggio con un rigore conquistato da Duca e trasformato da Diaw.

IL MATCH - Pubblico delle grandi occasioni e spettacolo che non decolla in campo nei primi minuti in cui le due squadre si equivalgono e si annullano. La prima debole scintilla arriva al 19’ con Diaw che però calcia troppo debolmente e per Ceprile non è un problema parare. Un minuti più tardi la prima vera occasione anche per il Bari con Benedetti che devia un cross di Ricci di pochissimo sopra alla traversa. Si fa poi rivedere Diaw al 26’ e anche in questo caso non impensierisce più di tanto Caprile, poi un minuto più tardi Gagno deve deviare sul palo un tiro insidioso di Cheddira. Il Bari ora prova a spingere e trova il vantaggio al 34’ con Ricci che dalla trequarti infila il pallone sotto al sette. Si riprende a giocare e il Modena ha un’occasionissima per pareggiare, ma Diaw, da solo davanti al portiere, manda incredibilmente fuori con un tocco sbilenco e molle. Nella ripresa parte in attacco il Modena che per i primi venti minuti prova a cercare il pareggio prima con Diaw che trova ancora Caprile, poi con Gerli che calcia bene dal limite e trova ancora una grande risposta dell’estremo difensore biancorosso e al 67’ ci prova anche Cittadini di testa, ma manda fuori di poco. La spinta dei canarini porta buoni frutti perché al 75’ Duca entra pericolosamente in area e viene atterrato da Ricci conquistando un calcio di rigore: sul dischetto di presenta Davide Diaw che spiazza Caprile e pareggia i conti. Non succede più niente fino al triplice fischio.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini (91’ Silvestri), Pergreffi, Ponsi; Magnino (72′ Ionita), Gerli, Armellino (46′ Duca); Tremolada (57′ Mosti), Giovannini (57′ Bonfanti); Diaw. A disp.: Seculin, Silvestri, Coppolaro, De Maio, Renzetti, Ferrarini, Panada, Strizzolo. All.: Tesser

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Benali (74′ Zuzek), Maita, Benedetti (74′ Molina); Botta (57′ Mallamo); Esposito (60′ Antenucci), Cheddira (60′ Folorunsho). A disp.: Frattali, Mazzotta, Dorval, Bellomo, Maiello, Morachioli, Scheidler, Ceter. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Mariani di Aprilia

RETI: 34′ Ricci, 77′ Diaw (rig.)

NOTE: ammoniti Di Cesare, Cittadini, Ricci, Ponsi.