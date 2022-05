Modena - Bari 3 - 3 | Biancorossi in vantaggio poi Bonfanti fa tripletta

Nonostante il clima ormai di festa per entrambe le formazioni, il match tra Modena e Bari è accesissimo fin dai primi minuti quando è il Bari a pressare nella metà campo canarini. Le occasioni migliori però sono per il Modena che al 5’ va al cross con Renzetti per Magnino che colpisce bene, ma trova la granitica difesa dei biancorossi ad opporsi. Un minuto più tardi bel fraseggio in attacco con Giovannini che viene liberato davanti al portiere, ma non riesce a insaccare. Ci prova poi Armellino all’8’ dai trenta metri, sfiorando la porta. Sul rovesciamento di fronte, azione confusa e rimpallo sfortunato per il Modena su un tiro di Citro che finisce addosso a Baroni e poi in rete con Narciso spiazzato. Non si lascia andare però la squadra di casa e continua a provare ad attaccare al 15’ con Oukhadda che dal limite trova un tiro da dimenticare che esce di molto dal secondo palo. E’ il 19’ quando Duca con una sgroppata in velocità sulla sinistra conquista una punizione da posizione defilata sulla trequarti: Renzetti si incarica della battuta e mette un pallone perfetto per la testa di Bonfanti che buca la rete difesa da Frattali e trova il pareggio al 20’. Dura poco però la gioia perché è un continuo rovesciamento di fronte e al 23’ il Bari torna in vantaggio con un bel contropiede che lascia i canarini sul posto e trova Citro lanciato a rete completamente solo senza difficoltà a scaricare in rete incrociando. Allungano poi i galletti al 31’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ancora i centrali del Modena sono disattenti e Mallamo riceve centralmente in area, scaricando senza difficoltà alle spalle di Narciso. Termina senza altri sussulti il primo tempo.

Nella ripresa i canarini tornano in campo decisi a non mollare e trovano subito due grandi occasioni con Bonfanti di tacco che manca la rete di pochissimo e con Di Paola che impegna Frattali con un bel tiro a giro. Al 51’ poi Renzetti dalla sinistra serve Giovannini che prova un cross per Bonfanti appostato al centro dell’area e il numero 9 canarino di testa batte Frattali imprimendo grande potenza. La partita si fa nervosa e nessuna delle due squadre è disposta a cedere, così al 73’ arriva anche il pareggio per i canarini quando Renzetti dalla sinistra trova il secondo assist di giornata per Bonfanti che di testa fa tripletta. SI continua a combattere poi fino al triplice fischio, ma i risultato rimane 3-3. Ora il Modena deve puntare alla vittoria in casa del SudTirol per poter alzare la Coppa.

MODENA (4-3-2-1): Narciso; Oukhadda (54′ Ciofani), Baroni (84′ Pergreffi), Silvestri, Renzetti; Magnino, Di Paola, Armellino (69′ Scarsella); Duca (54′ Ogunseye), Giovannini; Bonfanti. A disp.: Gagno, Spurio, Piacentini, Mosti, Longo. All.: Tesser

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli (85′ Pucino), Gigliotti, Terranova, Ricci; Maita (60′ Cheddira), Maiello (77′ Bianco), Mallamo; Botta (77′ Paponi); Antenucci (60′ Misuraca), Citro. A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Simeri, Galano, Mazzotta, Scavone. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Di Marco di Ciampino

RETI: 9′, 24′ Citro; 20′, 51′, 74′ Bonfanti; 31′ Mallamo

NOTE: ammoniti Belli, Oukhadda, Silvestri, Maiello, Gigliotti, Misuraca, Di Paola.