Modena, Tesser: "Vogliamo chiudere bene, ma non è una prova di Serie B"

Vigilia del primo match valido per la SuperCoppa di Serie C. Qualcuno pensa già ad un assaggio di Serie B, ma non mister Tesser: “Non ci sarà nessun esperimento per la prossima stagione, conta ancora questa stagione e cercheremo di finirla nel miglior modo possibile. La scorsa settimana ci siamo allenati poco, ci sono stati molti festeggiamenti, invece questa settimana abbiamo lavorato bene e domani vogliamo fare una bella prestazione”.

Al ‘Braglia’ arriva il Bari che ha dominato il girone C, vincendo con tante giornate di anticipo: “Ci troveremo di fronte ad un’ottima squadra e vogliamo fare la nostra parte. Mi aspetto un avversario di grande qualità che, tea l’altro, ha nove giocatori che ho allenato in categorie superiori. E’ una squadra attrezzata, una classica corazzata. Giocano col 4-3-1-2 e fraseggiano bene, con attaccanti straordinari davanti, come Antenucci che ho avuto l’onore e il piacere di allenare. Mignani li fa allenare bene, l’ho sempre stimato”.

Ci sarà turnover nel Modena, un po’ per dare spazio a chi ha giocato meno in campionato e un po’ per varie assenze legate ad infortuni: “Non snobbiamo la competizione, ma abbiamo tanti acciaccati: Gerli e Tremolada hanno chiuso la stagione stringendo i denti, ma erano già acciaccati e si sono riposati, allo stesso modo Azzi che aveva avuto un risentimento a Gubbio e si era allenato poco anche prime del match contro il Pontedera, si è imbottito di antinfiammatori per l’ultima importante partita, poi non si è più allenato; mancherà anche Minesso che si è fatto male contro il Pontedera e Ponsi si è fatto male alla clavicola in allenamento. Avrei dato spazio comunque a tutti come hanno fatto gli altri nella prima partita, ma questi giocatori mancano per problemi fisici. Sono tranquillo che chi andrà in campo andrà motivato e con la voglia di fare bene. Vogliamo finire bene davanti ai nostri tifosi. In porta ci sarà Narciso e davanti a tutti Bonfanti”.