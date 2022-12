Modena - Benevento 1 - 1 | Diaw risponde ad Acampora

Tutto sommato un buon pareggio per i canarini che erano chiamati a vincere ma che si sono subito messi in difficoltà da soli sbagliando un rigore e passando in svantaggio.

IL MATCH - Partita combattuta fin dai primi minuti che sembra mettersi bene per il Modena all’8’ quando Diaw entra in area e viene atterrato conquistando un calcio di rigore: sul dischetto si presenta proprio lui, ma calcia piano e Paleari indovina l’angolo parando. Bella giocata al 12’ con Ponsi che apre sulla destra per Tremolada bravo ad andare al tiro, ma il pallone sbatte sul palo. Buono il fraseggio del Modena che non rischia praticamente niente proponendosi in avanti, manca però lo spunto finale. Il Benevento si fa vedere per la prima volta al 22’ e trova subito la rete: pallone che viene buttato in mezzo all’area dove Acampora lasciato solo da Magnino e Silvestri riesce a battere Gagno incolpevole. Da questo momento il Benevento comincia a perdere tempo in maniera piuttosto ridicola facendo innervosire i canarini. La partita diventa poi un monologo del Modena che prova a sfondare la difesa ospite molto esperta e indisponente. Nel finale di primo tempo, al 44’, si accende poi una luce: Tremolada controlla con un colpo di tacco e in velocità lancia in avanti per Diaw con il Benevento sbilanciato in avanti, il numero 99 prende palla e con un pallonetto dal limite batte Paleari. Si riparte e dopo tre minuti di nuovo Tremolada in verticale per Diaw che questa volta si fa parare il tiro da Paleari. Al 53’ grande rischio quando Tello prova un tiro al volo completamente solo dentro all’area, ma il pallone termina alto sulla traversa. Occasione poi per il Modena che si porta avanti con Tremolada che lanciato verso la porta viene fermato per un fallo di mano inesistente dato che il pallone aveva colpito coscia e pancia del giocatore. Al 69’ ci prova Diaw dal limite, ma il tiro è centrale e Paleari non ha problemi a parare. Nel finale infortunio per Tremolada che esce in lacrime e lascia la squadra in inferiorità numerica a causa del termine degli slot disponibili da parte di mister Tesser.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Ponsi (81′ Renzetti); Magnino (72′ Gargiulo), Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli (64′ Bonfanti); Diaw. A disp.: Seculin, Oukhadda, Cittadini, De Maio, Duca, Panada, Mosti, Marsura, Giovannini. All.: Tesser

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari; El Kaouakibi (89′ Veseli), Glik, Capellini, Masciangelo; Schiattarella (46′ Viviani), Acampora, Karic; Improta, Tello (71′ Kubica); Forte (46′ Simy). A disp.: Lucatelli, Manfredini, Foulon, Pastina, Perlingieri, Agnello, Ciano, La Gumina. All.: Cannavaro

ARBITRO: sig. Andrea Colombo di Como

RETI: 22′ Acampora, 44′ Diaw

NOTE: ammoniti Acampora, Gerli, Viviani.