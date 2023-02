Modena - Cagliari 2 - 0 | Pazzi canarini, sardi asfaltati

E’ un Modena pazzo, che si esalta con le grandi e ritrova subito lo smalto migliore dopo la brutta prova di Terni. I tre punti sono più che meritati dopo aver dominato per oltre 90’ contro una squadra strutturata per vincere il campionato come il Cagliari.

IL MATCH - Bella partenza dei canarini che non sembrano nemmeno lontani parenti di quelli visti sabato scorso nel primo tempo di Terni. La squadra di Tesser è propositiva e arrembante sotto alla Montagnani proprio come aveva chiesto il mister in conferenza stampa. La prima bella occasione è per Gerli che calcia una punizione da posizione defilata sulla sinistra che per poco non sorprende Radunovic direttamente sul secondo palo. Tre minuti più tardi, al 21’, si mette in mostra Giovannini con un bellissimo cross per Falcinelli che colpisce di testa e manda di poco alto. Al 23’ l’episodio che cambia il risultato: Makoumbou interviene in ritardo su Falcinelli in area ed è calcio di rigore (dopo lunga consultazione al VAR). Sul dischetto si presenza Davide Diaw che calcia centrale, mentre il portiere rossoblù si butta alla propria sinistra: 1-0. Grandissimo rischio poi al 28’ quando rimane un pallone in area dove si accende una mischia ad un passo dalla porta, all’improvviso il pallone sbuca dalla foresta di gambe, ma Gagno è attentissimo e para. Continua su ritmi piuttosto elevati il primo tempo che termina sull’1-0. Nei minuti di recupero poi Rog commette un brutto fallo a centrocampo su Pergreffi e rimedia il secondo giallo della partita: espulsione per lui. Torna in campo ancora bene il Modena nella ripresa e sfiora il raddoppio con Giovannini da posizione defilata, poi al 53’ ci prova anche Cittadini di testa, ma Radunovic è attento. Al 60’ grande occasione per Falcinelli che palla al piede supera due avversari e tira dalla destra, ma il pallone esce di pochissimo sul primo palo. Ancora Falcinelli al 64’ trova un muro nella difesa del Cagliari. Al 68’ arriva il momento del nuovo acquisto Ionita in campo al posto di Poli. Nel finale il Modena rischia qualcosa in più, ma va anche vicino al raddoppio con Ionita che calcia in rete ma trova una deviazione in corner. Appena entrato poi a chiudere il risultato è lo squalo Bonfanti servito da un filtrante di Magnino e sono tre punti d’oro.

MODENA (4-3-2-1) Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (68′ Ionita); Giovannini (61′ Tremolada), Falcinelli (75′ Strizzolo); Diaw (75′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Coppolaro, Silvestri, De Maio, Renzetti, Armellino, Panada, Mosti. All.: Tesser

CAGLIARI (3-5-2) Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi (46′ Prelec); Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi (73′ Delpupo); Lapadula (73′ Millico), Luvumbo (46′ Lella). A disp.: Lolic, Aresti, Barreca, Obert, Falco, Mancosu. All.: Ranieri

ARBITRO: sig. Daniele Perenzoni di Rovereto

RETI: 25′ rig. Diaw, 83′ Bonfanti

NOTE: ammoniti Capradossi, Giovannini, Gerli, Kourfalidis, Zappa. Espulso Rog (doppia ammonizione).