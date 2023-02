Modena-Cagliari sub iudice: i sardi hanno fatto ricorso

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

“Modena-Cagliari sub iudice”, così si legge sul comunicato ufficiale del Giudice Sportivo di Serie B. Niente paura però, perché la decisione è stata obbligata dal fatto che il Cagliari ha proposto un ricorso per errore tecnico e ha chiesto di rigiocare la partita. L’errore, che rimane tutto da verificare, sarebbe la doppia ammonizione di Zappa cui non è seguita l’espulsione.

Ovviamente l’errore, nel caso in cui dovesse essere verificato, avrebbe danneggiato il Modena che ha vinto la partita e favorito il Cagliari che ora ricorre con scarsissime possibilità di trovare accoglimento. Tutto chiaramente può succedere, ma l’impressione è che il risultato verrà invece confermato, ma si dovrà attendere circa una settimana.