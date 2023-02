Modena - Cagliari, il Giudice Sportivo non ammette il ricorso dei sardi: risultato omologato

Il Modena non dovrà rigiocare la partita contro il Cagliari, come chiesto nel ricorso proposto dai rossoblù dopo il match vinto dai canarini lo scorso 3 febbraio. La motivazione? Un vizio procedurale. Il Cagliari infatti avrebbe dovuto notificare al Modena, entro le 24 del giorno successivo alla gara, il ricorso e il contributo versato.

La memoria proposta dal Modena attesta che questo atto, necessario per l’ammissibilità del ricorso, non è stato posto in essere, pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, prima ancora di poter decidere su quanto chiesto nello stesso. Una brutta figura quindi da parte della società sarda che già non aveva brillato per sportività quando aveva cominciato questa crociata contro un presunto errore tecnico, senza accettare la sconfitta sul campo.