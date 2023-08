Calcio femminile: al via la stagione delle ragazze del Modena

Tornano in campo le ragazze del Modena femminile che da lunedì 21 agosto apriranno ufficialmente la stagione sportiva 2023-24: sui campi dell’asd Villa D’Oro Calcio, in via Mare Adriatico 300, saranno impegnate le formazioni di Eccellenza, Juniores ed Allieve.

Invece il gruppo delle Giovanissime inizierà la preparazione a Modena il 29 agosto, per poi trasferirsi presso il Centro Tecnico di Coverciano per un ritiro precampionato dall’1 al 3 settembre. Ultime a scendere in campo saranno le Under 12 e le Under 10 che partiranno lunedì 4 settembre, sempre negli impianti sportivi di Via Mare Adriatico 300 a Modena.

Prima dell’avvio degli impegni ufficiali di coppa e campionato le gialloblù saranno impegnate in una serie di test match. Questo il programma degli appuntamenti:

Eccellenza

Sabato 26/8: h.16 a Bedonia allenamento congiunto con la Primavera del Parma.

Domenica 3/9: h. 18.30 a Modena amichevole con la formazione Primavera del Sassuolo.

Domenica 10/9: primo turno di Coppa Emilia.

Domenica 17/9: prima giornata di campionato.

Juniores

Domenica 27/8: h. 10 amichevole in famiglia con le Allieve.

Domenica 3/9: h. 11 amichevole con le pari età della Cremonese.

Sabato 9/9: a Parma amichevole con la Juniores del Montanara.

Sabato 16/9: 2°Torneo Femminile CN People a Sala Bolognese, con fasi finali dalle h.17.

Sabato 23/9: prima giornata di campionato.

Allieve

Domenica 27/8: h. 10 amichevole in famiglia con le Juniores.

Sabato 9/9: h.16 a Mozzecane amichevole con le pari età del H&D Chievo Women.

Giovanissime

Domenica 10/9: Trofeo Ghirlandina presso i Campi della asd Villa D’Oro.

Sabato 16/9: a Milano amichevole con la formazione Under 14 dell’Inter.

Under 12

Sabato 16/9: a Milano amichevole con la formazione Under 11 dell’Inter,

Domenica 8/10: dalle h.14 2°Torneo Femminile CN People a Sala Bolognese.

Under 10

Domenica 8/10: dalle h.14 2°Torneo Femminile CN People a Sala Bolognese.