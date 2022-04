Modena, Gagno rende “indelebile” la storia del suo gol

Sono tante le date che segnano qualcosa di importante nelle nostre vite, alcune però più di altre. Poche però rimangono veramente indelebili. Per Riccardo Gagno non ci sono dubbi: la data da scrivere sulla pelle è “09/04/‘22”, la data in cui ha fatto gol dalla sua porta, al 91’ di una delle partite più importanti dell’anno, forse una delle più sentite degli ultimi 20 anni dei 110 di storia canarina. È ancora presto per dirlo, perché niente è ancora deciso, ma quel gol, che ha fatto il giro di Modena, poi d’Italia e anche del mondo, potrebbe aver deciso un traguardo speciale per i gialloblù. Subito dopo averlo realizzato, Gagno ha detto che non si rendeva ancora conto di ciò che aveva fatto, forse non se ne renderà mai conto fino in fondo, ma ora a ricordargli quel momento incredibile c’è un tatuaggio, “indelebile” sulla sua gamba.