Modena, Baroni: "Nelle difficoltà ci compattiamo e diamo il meglio"

Ancora infortuni per il Modena, in attacco ma ora anche in difesa, dove l’unico centrale di ruolo è rimasto Baroni che partiva ad inizio anno come riserva: “Mi dispiace soprattuto per i miei compagni perché ci lasciano pezzi importanti della squadra - ha detto il giocatore gialloblù -. Ora sono l’unico centrale di ruolo, però questa squadra ha già dimostrato che nelle difficoltà alza la testa e riesce a spuntarla. Chi non so chi giocherà domenica, ma daremo tutti il meglio per fare bene di nuovo”.

Dopo un inizio un po’ sottotono, il Modena ha cominciato a macinare risultati pesanti a partire dalla scossa data da mister Tesser in Coppa Italia contro l’Imolese: “Non è cambiato niente in nessuno di noi, siamo sempre gli stessi ma abbiamo più fiducia, consapevolezza e appartenenza a questo gruppo che stiamo creando; abbiamo voglia di vincere e dimostrare. Il percorso in crescita è quello che vogliamo portare avanti e abbiamo creato qualcosa di grande: non ci vogliamo accontentare - ha detto il difensore canarino -“.

Sarà forse ancora Ciofani il suo compagno di reparto nella prossima partita: “Ciofani può fare tutti i ruoli, è un giocatore di esperienza e mi sono trovato benissimo con lui; comunque chiunque giocherà al mio fianco darà il meglio per raggiugnere traguardi importanti. Siamo partiti lontano dalla Reggiana e ora siamo lì, questo ci dà grande fiducia e forza. Sono state settimane importanti in cui abbiamo dato tanto, ma anche raccolto tanto”.

Prossima avversaria l’Imolese: “Abbiamo studiato i nostri avversari già questa mattina e poi ne parleremo ancora meglio in settimana. Sarà una gara insidiosa, non esistono partite facili; sarà una battagli da affrontare e noi cercheremo soprattutto in noi stessi la prestazione individuale e collettiva per portare a casa un grande risultato”.

Sui casi Covid usciti settimana scorsa: “C’è stata un po’ di paura per i compagni che hanno preso il Covid e preoccupazione che potessero averlo preso anche altri di noi, ma ci compattiamo nelle difficoltà e questo ci ha dato un’altra spinta ancora per fare meglio”.

Reggiana, Modena e Cesena sono ora davanti a tutte, ma ci sono altre squadre che potrebbero rialzarsi col tempo secondo Baroni: “E’ ancora presto per capire chi combatterà per la promozione, ci sono anche Virtus Entella e Pescara che possono uscire alla distanza, il livello è alto in questo girone. Per questo finale di anno ci aspettiamo di continuare la striscia positiva di prestazioni e di risultati, affrontando queste quattro partite prima della sosta al meglio e con la determinazione di voler rimanere là davanti; a livello personale gli obiettivi combaciano con quelli di squadra”.