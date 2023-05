Calcio, Modena: fuori Tesser, dentro Paolo Bianco?

Mancano ancora (almeno) 48 ore prima di scoprire il futuro della panchina del Modena. Infatti martedì ci sarà una riunione a Milano tra la società gialloblù e mister Tesser per definire il “divorzio”. Che sia arrivata la fine della corsa per l’allenatore di Montebelluna è già chiaro da un paio di settimane, da quando cioè è apparso chiaro che non ci fosse più un’unità di intenti sul progetto tecnico.

Il contratto di Tesser però scadrà solamente nel 2024, perciò la rottura è più complicata del previsto e si dovrà trattare per trovare un accordo e poter procedere all’ingaggio del nuovo allenatore che è già stato scelto da Rivetti e Vaira: si tratta di Paolo Bianco, ex difensore del Sassuolo e da qualche anno nello staff di De Zerbi prima e di Allegri poi.

Bianco non ha mai allenato come primo allenatore, ma la società vuole puntare su un giovane che abbia voglia e emergere. Oltre a lui sembra già confermato (anche se informalmente) anche Antonio Narciso, ora terzo portiere canarino, come secondo del nuovo mister.