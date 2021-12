Calcio, Modena: tre positivi nel gruppo squadra

Serie C

Il Covid viaggia ormai alla velocità della luce e non ha risparmiato nemmeno il Modena che, al rientro dalla sosta natalizia, ha riscontrato tre casi di positività nel gruppo squadra. La società ha comunicato che l’esito positivo è stato ottenuto prima che gli interessati potessero avere contatti con il resto del gruppo, pare da escludere perciò un caso di focolaio interno. Nel frattempo, il Modena ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc. Tra i tifosi sono subito nate preoccupazioni in vista del derby contro la Reggiana che si disputerà l'8 gennaio e per il quale si spera nella disponibilità della rosa al completo. Nella giornata di oggi, inoltre, è stata effettuata a tutta la squadra la terza dose del vaccino presso la Casa della Salute Gian Paolo Vecchi.