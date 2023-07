Modena, presentato Paolo Bianco: "Ringrazio i Rivetti, penso che la squadra abbia molto margine di miglioramento"

Questa mattina è stato presentato allo stadio ‘Braglia’ il nuovo allenatore canarino Paolo Bianco. A dare il benvenuto è stato il presidente Carlo Rivetti: “Diamo il benvenuto al mister Paolo Bianco, che rappresenta l’apertura di un nuovo ciclo. Tutto l’ambiente necessitava di una scossa, vorremmo avere maggiore continuità di rendimento. L’obiettivo del Modena è quello di migliorarsi non solo sul campo, ma come persone ed esseri umani. Ringraziamo Tesser per essere stato qui in questi due anni”.

E’ intervenuto poi il direttore sportivo Davide Vaira: “Do il benvenuto a Paolo Bianco: crediamo che sia la persona giusta per questo nuovo ciclo. Personalmente lo conosco da diversi anni e ci siamo sempre mantenuti in contatto. La scorsa stagione è stato allo stadio a vedere qualche partita dei canarini. Nel momento in cui abbiamo capito è deciso che il ciclo di Tesser per noi era terminato, l’unica idea è stata Paolo Bianco in modo molto semplice. Ci sono stati diversi incontri fra il mister e la società e lui è stato l’uomo giusto fin da subito”.

Infine il nuovo allenatore canarino si è presentato rispondendo alle domande della stampa: “Ringrazio la famiglia Rivetti per questa nuova opportunità e ringrazio la Juventus perché ha ascoltato le mie esigenze nonostante ancora due anni di contratto. Dal mio punto di vista la squadra ha giocatori che non hanno espresso i loro valori, ci sono grandi margini di miglioramento. Credo che le squadre rispecchino il carattere dell’allenatore, i risultati che ho ottenuto me li sono sempre guadagnati. Ho fatto scelte difficili, non ho mai aspettato che fossero gli altri a decidere per me".

“Giocheremo con il 4-3 (4-3-2-1 oppure 4-3-1-2) ma, durante le fasi di gara il modulo cambierà in base all’avversario. Nella singola partita ci sono tante partite. La squadra dovrà assimilare il lavoro e sapersi adattare. Ci sono tanti ragazzi che, singolarmente, possono fare la differenza. Tremolada? Mi chiedo spesso come abbia fatto a non giocare in Serie A per le qualità che ha”.