Calcio, Modena: 4 luglio il raduno e il 9 si parte per il ritiro

Sono state ufficializzate dalle parole di Matteo Rivetti le date del raduno e del ritorno del Modena Fc, passi che daranno il via alla nuova avventura dei canarini in Serie B. Il raduno sarà il prossimo 4 luglio e in quella circostanza saranno effettuate anche le visite mediche di prassi. Poi ci sarà la partenza per Fanano il 9 luglio quando comincerà il ritiro che durerà per due settimane e durante il quale si svolgeranno alcune amichevoli di cui ancora non sono stati svelati i dettagli.