Modena, Serie B: presto le date della campagna abbonamenti

Saranno annunciate tra pochi giorni le modalità per la sottoscrizione degli abbonamenti validi per le partite casalinghe del Modena nel prossimo campionato di Serie B. Nel frattempo il club canarino, tramite un comunicato ufficiale, ha invitato tutti i tifosi a verificare la validità della propria Modena Card, in modo da non avere problemi o ritardi nel momento in cui verrà aperta la campagna abbonamenti, dal momento che la tessera del tifoso (Modena Card) sarà condizione necessaria per la sottoscrizione del tagliando stagionale. Tutte le Modena Card o tessere del tifoso in possesso dei vecchi abbonati 2019/20 e degli abbonati “girone di ritorno” 2021/22 sono valide e non devono essere sostituite. Tutte le informazioni relative alla Modena Card sono disponibili a questo link https://modenacalcio.com/card/