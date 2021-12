Calcio, Modena: sospesa la campagna abbonamenti

Ancora una volta anche lo sport viene colpito dall’ondata di Covid che sta travolgendo l’inverno di tante persone. Dopo aver annunciato la campagna abbonamenti per il girone di ritorno, il Modena FC si è trovato costretto a sospendere la vendita dei tagliandi validi per le nove partite casalinghe rimanenti. Fino ad ora erano state vendute 2446 tessere e per avere ulteriori informazioni a proposito bisognerà attendere le direttive delle autorità governative e sportive. Rimangono validi gli abbonamenti sottoscritti fino a questo momento, salvo chiusure totali degli impianti sportivi che ad oggi non sembrano in programma.