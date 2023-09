Terremoto Marocco: anche un giocatore del Modena si trovava a Marrakech

Questa mattina i canarini hanno aperto le porte per una seduta di allenamento in vista del prossimo match in programma il 16 settembre contro la FeralpiSalò a Piacenza. Sono stati circa trecento i tifosi che hanno preso parte all’evento.

Dopo un breve riscaldamento e una partitella tattica, i gialloblù si sono affrontati a tutto campo in un test nel quale Bianco ha fatto ruotare tutti i disponibili oltre agli aggregati classe 2005 della Primavera, il terzino sinistro Olivieri e l’attaccante Ghillani. Doppietta per Giovannini e una rete anche per Thomas Battistella.

A margine dell’allenamento Oukhadda, giocatore canarino di origini marocchine, ha rivolto un pensiero al proprio paese che questa notte è stato scosso da un terribile terremoto: “Sono convinto che il Marocco si rialzerà. Ho sentito i miei parenti e per fortuna stanno bene, anche se i danni sono stati davvero tantissimi, soprattutto perché una città come Marrakech è costruita sulle mura antiche“.

In Marocco, proprio a Marrakech, era invece il terzino sinistro Guiebre, impegnato con la Nazionale del Burkina Faso in una gara di qualificazione per la Coppa d’Africa contro l’eSwatini terminata 0-0. Il gialloblù ha giocato 90 minuti, poi questa mattina è stato contattato dalla società a cui ha raccontato di una notte insonne.

Ora la Nazionale del Burkina Faso è in già in viaggio verso la Francia dove dovrebbe giocare martedì 12 settembre una gara amichevole proprio contro il Marocco a Lens. Attualmente la partita è però in forte dubbio.