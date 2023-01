Serie B, Modena: il punto sul calciomercato

E’ iniziato ufficialmente il calciomercato da qualche giorno e cominciano a girare le prime indiscrezioni. Per quanto riguarda il Modena si registra già un movimento, quello di un giocatore che era in prestito al Piacenza, Jacopo Nelli, e che è passato, sempre in prestito secco, al Renate. In uscita ci sono poi Mosti, Marsura e Azzi: il primo verso Cesena, il secondo piace all’Ascoli, mentre il terzo pare attualmente conteso tra Palermo e Frosinone, con i rosanero in vantaggio.

Non si escludono anche altre uscite, come per esempio quella di Panada che vorrebbe andare a cercare più spazio, e quella di De Maio che, a detto del suo procuratore, sarebbe scontento della sua esperienza in gialloblù. In entrata attualmente si parla di Luca Strizzolo per l’attacco, giocatore di esperienza attualmente in forze al Perugia.