Modena - Castelvetro 9 - 0 | A segno anche il nuovo arrivato Diaw

Nella quarta amichevole di Fanano i canarini si sono imposti sul Castelvetro di mister Domizzi per 9-0. Tesser ha provato una formazione senza cambiarla completamente nella ripresa, tenendo Gagno, Tremolada, Falcinelli e altri in panchina anche in vista dell’ultima amichevole prevista oggi alle 17 contro il Fiorenzuola, squadra di Serie C. Ad aprire le marcature è stato Scarsella che ha poi realizzato una doppietta alla mezzora del primo tempo. Doppietta anche per Mosti con una rete al 17’ e una al 42’. A segno anche Gerli, Giovannini e Oukhadda nel primo tempo, mentre nella ripresa hanno realizzato Bonfanti e il nuovo arrivato Diaw subentrato a Duca al 62’.

MODENA: Narciso, Oukhadda (17’st Ponsi), Renzetti, Piacentini (40’st Baroni), Pergreffi, Gerli, Scarsella (17’st Magnino), Duca (17’st Diaw), Mosti (34’st Panada), Giovannini (34’st Minesso), Bonfanti (29’st Marotta). A disp.: Gagno, Tremolada, Ounpu, Cittadini, Ciofani, Falcinelli, Abiuso, Armellino. All.: Tesser.

CASTELVETRO: Cacchioli (1’st Grazia), Guiducci (1’st Longu), Operato (10’st Ingrami), Giordano (10’st Solla), Ori (1’st Massari), Pacella (1’st Ceccarelli), Ricci (10’st Barbieri), Frazzoni (10’st Nardi), Trotta (1’st Zironi), Zagali (1’st Vitale), Pagano. A disp.: Finocchio, Bellentani, Maccaferri, Campani, Battaglia. All.: Domizzi.

ARBITRO: Sivilla di Modena

RETI: 8’pt Scarsella, 17’pt Mosti, 31’pt Gerli, 32’pt Giovannini, 34’pt Scarsella, 39’pt Oukhadda, 42’pt Mosti, 27’st Bonfanti, 40’st Diaw