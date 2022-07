Coppa Italia: lunedì al via la prevendita di Modena-Catanzaro

Mancano poco più di dieci giorni all’esordio ufficiale del Modena che affronterà il 31 luglio alle 20,30 il primo vero impegno in Coppa Italia contro il Catanzaro. Il match si disputerà al ‘Braglia’ e da lunedì 25 luglio alle ore 10 partirà la prevendita dei biglietti. Il tagliando per la Coppa Italia non è compreso nell’abbonamento sottoscritto per il campionato di Serie B, ma per chi ha comprato l’abbonamento annuale ci saranno grosse agevolazioni per l’acquisto del biglietto di Modena-Catanzaro.

Gli abbonati 2022/23 potranno infatti acquistare un biglietto a prezzo agevolato, in uno dei settori disponibili, inserendo al momento della transazione il codice della propria Modena Card. La promo è valida per coloro che sottoscrivono l’abbonamento entro le 17:00 di venerdì 22 luglio 2022. I settori Poltronissime Kerakoll, Distinti Laterali e Gradinata Scoperta resteranno chiusi.

I prezzi andranno dai 25€ del biglietto intero in Tribuna Autorità ai 10€ della Curva Montagnani. Per gli abbonati invece i biglietti costeranno 10€ in Tribuna Autorità, Tribunissima Laterale e Tribuna Coperta, mentre in Tribuna Scoperta e in Curva Montagnani costeranno 5€. Per tutte le informazioni dettagliate su dove, come e quando acquistare i biglietti, cliccate qui.