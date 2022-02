Modena - Cesena 1 - 0 | Rigore di Tremolada e i canarini sono primi assoluti

Una vittoria, un'altra, storica per il Modena che approfitta del pareggio della Reggiana e, vincendo il derby contro il Cesena si porta in testa da solo. A decidere l'incontro un gol su rigore di Tremolada nel primo tempo.

IL MATCH - Partono bene i canarini che fanno girare la palla e spesso arrivano nei pressi dell?area senza però arrivare al tiro; più timido l?avvio degli ospiti che provano però qualche tiro in porta, il più pericoloso di Favale in rovesciata al 16?, parato da Gagno sul palo. Cominciano a provare qualche tiro dalla distanza anche i gialloblù con Tremolada e Giovannini, ma sempre troppo deboli per poter impensierire Nardi. Al 29? Giovannini poi entra in area e viene atterrato conquistando un calcio di rigore: sul dischetto va Tremolada che non sbaglia e fa esplodere lo stadio. E? poco convincente la risposta del Cesena che prova ad approfittare di una indecisione di Gagno al 36?, poi il portiere riesce a tornare sulla palla bloccandola. Ancora Giovannini al 38? prova un tiro dalla distanza, ma ancora Nardi para senza problemi e il primo tempo si chiude sull?1-0 con un altro bel intervento di Gagno in uscita nel minuto di recupero. Nella ripresa i ritmi sono più bassi e le uniche occasioni sono un tiro di Armellino dal limite che è facile preda di Nardi e una punizione di Pierini insidiosissima che viene deviata dalla barriera e termina di poco alta sulla traversa. Prova a spingere negli ultimi venti minuti la squadra di Viani, mentre i canarini cercano di fare buona guardia, prendendo anche qualche rischio. Nel finale torna ad infuocarsi la partita e anche il Modena spinge per chiuderla. L?occasione migliore è all?87? quando Azzi costringe Nardi a una respinta su cui va Ponsi, ma Ciofi salva sulla linea di porta.

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Ciofani 6.5, Silvestri 7, Pergreffi 6.5, Azzi 6.5; Magnino 6.5 (81? Scarsella s.v.), Di Paola 7, Armellino 6.5; Tremolada 7.5 (81? Piacentini s.v.), Giovannini 7 (67? Ponsi 6.5); Longo 6.5 (54? Minesso 6.5). A disp.: Narciso, Renzetti, Oukhadda, Baroni, Duca, Mosti, Ogunseye. All.: Tesser

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli (46? Allievi), Ciofi, Favale (70? Calderoni); Steffè (46? Ardizzone), Rigoni (78? Frieser), Ilari; Caturano (70? Tonin), Pierini; Bortolussi. A disp.: Benedettini, Bizzini, Pogliano, Lepri, Brambilla, Berti, Missiroli. All.: Viali

ARBITRO: sig. Feliciani di Teramo

RETI: 30? Tremolada (rig.)

NOTE: ammoniti Di Paola.