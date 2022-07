Modena - Cimone Calcio 23 - 0 | Partenza esplosiva nel ritiro di Fanano

E’ stato di Duca il primo gol stagione del Modena nell’amichevole contro il Cimone Calcio. Al gol del centrocampista ne sono seguiti però altri ventidue per i canarini che hanno terminato l’incontro per 23-0. Poker del nuovo arrivato Falcinelli, tripletta di Tremolada e doppietta di Bonfanti, in rete due volte anche Marotta, Abiuso e Mosti, mentre tre sono state le reti di Minesso. Poi in gol anche Armellino, Ounpuu e Piacentini. Tanti sono stati gli spunti per Tesser che ha cominciato a vedere i primi frutti del lavoro svolto nella prima settimana e a testare i propri giocatori. La prossima amichevole sarà mercoledì 13 luglio, alle ore 17, al campo Lotta contro la Rappresentativa della Montagna.

TABELLINO

MODENA (primo tempo): Gagno, Ciofani, Pergreffi, Cittadini, Azzi (39′ pt Maggioni), Duca, Panada, Armellino, Tremolada, Bonfanti (36′ pt Abiuso), Falcinelli. All.: Tesser.

MODENA (secondo tempo) Seculin;, Oukhadda (37’st Ounpuu), Piacentini, Baroni (30’st Maggioni), Renzetti, Scarsella, Gerli, Mosti, Giovannini, Minesso (30’st Abiuso), Marotta (75′ Ogunseye); All. Tesser

CIMONE CALCIO: Viviano, Bertacchini (1’st Senesi), Vincenzi (10’st M.Barbieri), Cantergiani (10’st Bisonti), Capitani (10’st Longo), Iseppi (20’st Crocini), Ori (14’st Millemaci), Biolchini (20’st Vecchi), Berti (20’st Parmiggiani), Yeboah (1’st Rocchi., Beneventi. All.: Barbieri.

Arbitro: Belloi di Modena

Marcatori: 3’pt Duca, 10’ pt Armellino, 16’pt Bonfanti, 20’pt Tremolada, 22’pt Tremolada, 24’pt Bonfanti, 26’pt Falcinelli, 27’pt Falcinelli, 29’pt Bonfanti, 31’pt Falcinelli, 34’pt rig. Falcinelli, 42’pt Abiuso, 44’pt Tremolada, 13’st rig. Marotta, 16’st Minesso, 17’st Marotta, 18’st Minesso, 22’st Minesso, 27’st Mosti, 36’st Mosti, 39’st Ounpuu, 41’st Abiuso, 42’st Piacentini