Calcio, Modena: slitta il match contro il Cittadella

Squadra in casa

Squadra in casa Modena

Pochi giorni fa erano stati pubblicati orari e date delle prossime partite della Serie B, fino al diciassettesimo turno del girone di ritorno. La gara tra Modena e Cittadella era stata pianificata in un primo momento per il primo aprile alle ore 14, ma è stata oggi spostata dalla Lega al 2 aprile alle ore 16.15.

Tecnicamente il posticipo si è reso necessario in quanto Perugia-Frosinone, precedentemente in calendario domenica 2 aprile, è stata anticipata a sabato 1 aprile. Gli umbri, infatti, mercoledì 5 aprile saranno impegnate nel recupero con la Reggina, gara della 29^ giornata rinviata a causa delle conseguenze dello sciame sismico registrato in Umbria.