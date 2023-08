Modena Calcio e Cittadella Vis Modena insieme per il sociale

Il calcio incontra la solidarietà: lunedì 4 Settembre 2023, al campo “Botti” in via Delle Suore a Modena, dalle ore 19 si svolgerà la “Modena e Cittadella insieme per il sociale”, ovvero una partita speciale tra la formazione Primavera del Modena F.C. con i ragazzi della Cooperativa Sociale Gulliver che affronteranno la squadra Juniores del Cittadella Vis Modenainsieme ai calciatori di Ness1 Escluso Galvani per il Sociale.

Modena F.C. e Cittadella Vis Modena si danno simbolicamente la mano, scendendo in campo insieme, uniscono le forze con l’obiettivo comune di organizzare eventi e iniziative con un obiettivo sociale: abbattere le barriere e rendere ancora migliore, attraverso lo sport, il nostro territorio. Ingresso gratuito per un evento unico: un appuntamento al quale gli sportivi di Modena non possono mancare. E un grazie speciale già lo meritano Gulliver e Ness1 Escluso per l’entusiasmo e la collaborazione.

«La giornata del 4 settembre rappresenta una pietra miliare nel percorso di sviluppo del movimento giovanile cittadino – sottolinea Andrea Catellani, responsabile del Settore Giovanile di Modena F.C. – La volontà di creare una comunità modenese sempre più forte passa anche attraverso eventi come questo, nel quale l’inclusione e le emozioni saranno gli attori protagonisti. Con questo obiettivo comune troviamo nel Cittadella Vis Modena ed in Paolo Galassini il partner perfetto per sviluppare una serie di iniziative ad alto impatto sociale».

«Partecipiamo all’evento del 4 Settembre con molto entusiasmo – approfondisce Michele Marchesini, Vice Presidente Cittadella Vis Modena -. Lo facciamo seguendo ancora di più i nostri valori societari di inclusione e socialità. Poter organizzare questa iniziativa a fianco del Modena FC, in casa nostra, al campo “Botti, è per noi un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Inoltre credo che si possa dire con assoluta certezza che sia un ulteriore segno di continuità del forte rapporto di collaborazione che c’è tra le due società sia dal punto di vista tecnico che sociale. Ci tengo a ringraziare, a nome mio e di tutta la società Cittadella Vis Modena, Ness1 Escluso, con cui collaboriamo da alcuni anni, e Gulliver per la partecipazione a questo splendido evento».