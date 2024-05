Modena-Como 0-0 | I canarini negano la festa promozione agli ospiti e ottengono la salvezza matematica

Il Modena ottiene la salvezza diretta matematica pareggiando 0 a 0 con il Como, rovinando la festa promozione alla formazione lacustre che dovrà giocarsela all'ultima giornata.

Il match ha poche occasioni da gol inizialmente, le due squadre alternano palloni pericolosi che però non si trasformano in tiri pericolosi. Il primo vero squillo è al 24' quando Zaro riesce ad insaccare un pallone messo in mezzo da Santoro ma il Var annulla per fuorigioco. Il Modena è impreciso in fase di uscita palla al piede e in più occasioni regala palla al Como, la più pericolosa quando Gagno consegna la sfera a Verdi che sbaglia tutto e la restituisce al portiere.

Nella ripresa il Como controlla il possesso palla per lunghissimi parti ma non riesce mai a creare grandissimi pericoli verso la porta di Gagno. Da parte sua il Modena invece prova a colpire in contropiede rubando palla a centrocampo ma Semper si fa sempre trovare attento e il match si conclude senza che nessuna delle squadre riesca a bucare la resistenza avversaria.

Modena - Como 0 a 0

Modena (4-3-3) Gagno; Riccio, Zaro, Pergreffi, Cotali; Battistella, Santoro, Magnino; Palumbo (79′ Corrado), Gliozzi (79′ Strizzolo), Bozhanaj (46′ Di Stefano). A disp. : Seculin, Vandelli, Cauz, Corrado, Olivieri, Mondele, Ori, Oliva, Di Stefano, Tremolada, Manconi, Strizzolo. All.: Bisoli.

Como (4-4-2) Semper; Cassandro (79′ Odenthal), Goldaniga, Barba, Sala (79′ Ioannou); Strefezza, Braunoder, Baselli (57′ Abildgaard), Da Cunha; Verdi (57′ Cutrone), Gabrielloni (79′ Nsame). A disp.: Vigorito, Curto, Iovine, Chajia, Bellemo, Gioacchini, Odenthal, Abildgaard, Ioannou, Nsame, Cutrone, Fumagalli. All.: Roberts.

Arbitro: Zufferli di Udine. Assistenti Colarossi di Roma 2 e Vecchi di Lamezia Terme, 4° ufficiale Iacobellis di Pisa, Var e Avar Pezzuto di Lecce e Collu di Cagliari.

Note: 3' e 3' di recupero. Ammoniti: Magnino nel Modena e Goldaniga nel Como.