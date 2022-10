Modena - Como 5 - 1, le pagelle | Pergreffi e Tremolada eroi di giornata

Ecco le pagelle di Modena-Como 5-1:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Coppolaro 7 (81′ Piacentini s.v.), Pergreffi 9, Silvestri 7, Azzi 6.5; Armellino 7 (85’ Renzetti s.v.), Gerli 6.5 (81′ Panada s.v.), Magnino 7; Tremolada 9 (69′ Duca 6.5), Falcinelli 6.5 (69′ Bonfanti s.v.); Diaw 6.5.

COMO (4-3-1-2): Vigorito 4; Vignali 5, Odenthal 4, Solini 4.5, Cagnano 4 (46′ Ioannou 5); Arrigoni 5, Baselli 5 (59′ Chajia s.v.), Blanco 5 (46′ Bellemo 5); Fabregas 6.5; Cutrone 6, Mancuso 5 (59′ Cerri 5).

MIGLIORI TODAY

TREMOLADA 9 - Si risveglia dopo un inizio di campionato altalenante e sfodera una delle prestazioni migliori viste col Modena, forse anche della sua carriera. Quattro assist e due reti sfiorate di cui una direttamente da calcio d’angolo. Non bisogna aggiungere altro.

PERGREFFI 9 - Primo gol in Serie B, doppietta e prestazione maiuscola in difesa. Trova anche l’assist per la quinta rete messa a segno da Magnino. La giornata perfetta per il capitano.