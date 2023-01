Modena - Cosenza 2 - 0, le pagelle | Gerli e Giovannini determinanti

Ecco le pagelle di Modena-Cosenza 2-0:

MODENA (4-3-2-1): Gagno 7; Oukhadda 6, Pergreffi 6, Cittadini 6.5, Renzetti 7 (93' Coppolaro); Armellino 6.5 (81’ Magnino s.v.), Gerli 7.5, Gargiulo 6; Tremolada 5.5 (59′ Bonfanti 6), Falcinelli 7 (59′ Giovannini 7.5); Diaw 5.5 (59′ Strizzolo 6).

COSENZA (4-3-1-2): Micai 5.5; Rispoli 5.5 (80′ Rigione s.v.), Meroni 6, Vaisanen 5.5, La Vardera 5 (66′ Martino s.v.); Brescianini 6, Voca 5.5, Florenzi 6; Cortinovis 5.5 (73′ Brignola s.v.); Zilli 5.5 (66′ Larrivey s.v.), Finotto 5.5 (73′ D’Urso s.v.).

MIGLIORI TODAY

GERLI 7.5 - Serve un suo guizzo per sbloccare il risultato. Uomo ovunque del Modena, a volte in ombra, ma sempre determinante. Oggi per lui anche la gioia del gol.

GIOVANNINI 7.5 - Entra e segna portando anche più vivacità rispetto a uno spento Tremolada.

FALCINELLI 7 - Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, crossa più volte e dialoga bene con Renzetti. Il suo impegno e la sua qualità non vengono poi pagate dai compagni.

RENZETTI 7 - La fascia sinistra è sua. Difende con ordine e sale spesso per arrivare a cross sempre pericolosi.