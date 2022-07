Serie B, Modena: ecco le date ufficiali della stagione 2022/2023

Sono state ufficializzate dalla Lega di Serie B le date della Serie BKT 2022/2023. L’inizio del Campionato (prima giornata), come già noto, è previsto sabato 13 agosto, con la gara inaugurale del campionato che si potrà disputare, in anticipo, venerdì 12 agosto 2022. Saranno due i turni infrasettimanali della stagione e si disputeranno giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Le soste per gli impegni nazionali saranno le seguenti: sabato-domenica 24 e 25 settembre; sabato e domenica 19-20 novembre e sabato e domenica 25-26 marzo. L’ultima giornata di campionato invece è prevista per venerdì 19 maggio, mentre la sosta invernale è programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023.