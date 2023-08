Modena - Dinamo Tirana 2 - 0 | Bella prova dei gialli per chiudere il ritiro

Una bella vittoria in chiusura di ritiro per i canarini che si sono imposti per 2-0 contro la squadra di Serie A albanese Dinamo Tirana. Il Modena ha giocato una buona prova creando tante occasioni con i soliti Falcinelli e Tremolada, ma a sbloccarla e chiuderla sono stati i due giovani Abiuso e Mondele.

Il primo è stato lesto ad approfittare di una respinta troppo corta di un difensore avversario, mentre il secondo ha centrato un bellissimo tiro di mancino dai 25 metri. Domani la squadra farà ritorno a Modena dove continuerà la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, ovvero i trentaduesimi di Coppa Italia a Marassi contro il Genoa.

MODENA: Gagno (1’ st. Seculin); Oukhadda (1’ st. Magnino), Vukusic (1’ st. Zaro), Pergreffi (1’ st. Cauz), Guiebre (1’ st. Cotali); Duca (1’ st. Battistella), Gerli (1’ st. Mondele), Palumbo (1’ st. Gargiulo); Tremolada (1’ st. Giovannini); Abiuso (1’ st. Strizzolo), Falcinelli (1’ st. Manconi). A disposizione: Vandelli, Silvestri. Allenatore: Paolo Bianco.

DINAMO TIRANA: Sali; A. Marku, Behiratche, Hoxha, Prodani; Loran, Denisson, Ivan; Bardhi, Kacorri, Allmuca. Hanno giocato anche: Crosta, Guci, Mija, Samake, Au. Marku, Vokrri, Smaci, Jaku, Nderu, Danaj, Rrapi, Kapllani, Gjoni. Allenatore: Di Biagio

MARCATORI: 43’ pt. Abiuso, 6’ st. Mondele.

ARBITRO: G. Ayroldi (Scarpa, Bitonti)