Modena: esonerato Paolo Bianco, nelle prossime ore il nome del sostituto

La sconfitta di ieri sera contro il Catanzaro caratterizzata da fragilità difensiva e poca incisività davanti sono stati fatali per Paolo Bianco che è stato esonerato dalla società gialloblù. La squadra adesso, in base ai risultati delle rivali che arriveranno nella giornata di oggi, rischia di rimanere coinvolta nella lotta per i playout.

Di seguito il comunicato della società:

"Modena F.C. informa di aver comunicato a Paolo Bianco l’interruzione del rapporto professionale.

Il presidente Carlo Rivetti e tutta la Società ringraziano Paolo Bianco per la professionalità e la dedizione dimostrate.

Nelle prossime ore il Modena F.C. comunicherà il nome della nuova guida tecnica della prima squadra."