Modena, Tesser: "Fermana squadra fisica, noi metteremo in campo anche la qualità"

Mister Tesser ha parlato alla vigilia del match di domani contro la Fermana. La partita di Coppa contro l’Imolese ha dato grandi risposte all’allenatore canarino che in vista della trasferta di domani (inizio alle 17.30) dovrà prendere le ultime decisioni per quanto riguarda una formazione che sicuramente non si presenterà uguale alle scorse tre partite di campionato: “E’ stata una settimana atipica avendo avuto la Coppa Italia nel mezzo, quindi gli allenamenti non sono stati uguali per tutti i giocatori dal momento che il giorno dopo la partita non si lavora insieme. Andrò a fare le mie valutazioni per la formazione di domani e ho già con precisione in testa quelli che saranno gli undici titolari. Voglio riflettere ancora solo su un paio di giocatori dopo quello che ho visto nella rifinitura di oggi. Chiaramente ci saranno dei cambiamenti e questa è l’unica certezza che posso dare”.

Parla poi degli avversari l’allenatore gialloblù: “La Fermana è una squadra molto solida e molto fisica, di grande intensità, con un paio di giocatori che hanno qualità importanti, per il resto sono più fisici. Sarà una battaglia in mezzo al campo, vedo tanta intensità più che tecnica nella partita di domani. Ci aggrediranno e dovremo essere bravi a rispondere su quell’aspetto, cercando di mettere in campo anche la qualità che noi pensiamo di avere”