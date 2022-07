Modena - Fiorenzuola 1 - 0 | Tremolada decide nei primi minuti

Vittoria anche nell’ultima amichevole estiva per il Modena che ha battuto ieri nell’ultimo giorno di ritiro a Fanano il Fiorenzuola, formazione di Serie C. A decidere l’incontro è stato il gol al 2’ di Tremolada che ha trovato uno dei suoi tiri che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. Il risultato poi non è più cambiato nonostante alcune belle occasioni per i canarini , in particolare con Diaw vicino alla rete in un paio di occasioni. La squadra è tornata poi in città per riposare un paio di giorni e ricominciare con gli allenamenti lunedì in vista del primo match ufficiale della stagione, ovvero la partita di Coppa Italia contro il Catanzaro in programma il 31 luglio al ‘Braglia’.