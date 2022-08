Modena, Tesser: "C'è tanto entusiasmo, molti giocatori sono all'esordio assoluto in B"

Alla vigilia del match che inaugura la stagione in Serie B del Modena, mister Tesser ha parlato dell’inizio e degli avversari: “C’è tanto entusiasmo, anche tra i tifosi e cercheremo di fare bene. Ho fatto i complimenti ai miei dopo il Sassuolo, ma col campionato comincia un’altra musica. Speriamo di trovare il nostro spartito e di portare anche in campionato le cose belle che abbiamo fatto finora. Abbiamo dimostrato di stare bene, ma un po’ di tensione ci sarà per tutti. La settimana corta ci disturba molto perché ci sono due giorni di lavoro in meno e mi dispiace. Ma ci dovremo abituare perché sarà spesso così”.

“Non è la prima volta che affronto il Frosinone alla prima - ha continuato Tesser -, mi è già successo ed era andata bene, speriamo si ripeta. E ‘ un avversario difficile e c’è chi lo inserisce nella parte alta della classifica, ha sempre fatto campionati di vertice negli ultimi anni. Hanno grande qualità e solidità. Dobbiamo però essere bravi a credere nelle nostre qualità e non dobbiamo sentire pressioni giocando al meglio con le nostre qualità: questa è la mentalità che spero che la mia squadra abbia acquisito”.

“Molti di noi, quasi metà squadra, non hanno mai giocato in Serie B ma hanno un entusiasmo che deve contagiare tutta la squadra. C’è un grande orgoglio come allenatore per aver vinto il campionato contribuendo al risultato insieme ai giocatori e siamo felici di dare in dono la Serie B alla nuova società che dimostra grande affetto e fa grandi sacrifici. Cercheremo di farci trovare subito pronti”.