Modena - Genoa 2 - 2 | La rimonta non riesce, ma la prova è superlativa

Si è respirato veramente un clima da Serie A, a partire dagli elicotteri che sorvolavano lo stadio. In campo una lotta con una qualità, anche da parte del Modena, che ha fatto stropicciare gli occhi. Il risultato è forse quello giusto, ma la rimonta non sarebbe stata larga ai canarini.

IL MATCH - Parte con un livello di agonismo altissimo il match del ‘Braglia’, ma dopo sei minuti arriva una doccia fredda per i canarini che passano in svantaggio per un errore di Gagno che in presa alta, sugli sviluppi di un corner, non trova il pallone colpito di testa da Dragusin. La reazione però c’è: al 13’ angolo di Tremolada e colpo di testa di Cittadini sul secondo palo, ma Martinez para. Insidiosa punizione di Gudmundsson al 26’ che viene però questa volta respinta bene da Gagno. La partita è piuttosto confusa, specialmente per quanto riguarda i canarini che sembrano avere già fretta di recuperare e commettono troppi errori. E’ un gol di esperienza poi quello segnato dal Modena al 33’, quando Poli recupera un pallone al limite, entra in area e viene atterrato, ma Strizzolo è velocissimo a raccogliere il pallone e a buttarlo in rete. I canarini prendono molto coraggio da questa circostanza e ora spingono riuscendo anche in giocate e triangolazioni esaltanti. Succede di tutto nella ripresa: al 51’ il Modena chiede un rigore per fallo di Bani su Strizzolo, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 55’ vantaggio del Modena quando Tremolada calcia una punizione che attraversa l’area di rigore e viene buttata dentro da Puscas. La reazione del Genoa è fulminea e Gudmundsson fa un numero incredibile al limite dell’area quando salta due avversari e Oukhadda lo atterra rimediando il cartellino rosso, ma scongiurando un gol sicuro per il Genoa. Triplo cambio ora per il Modena, dentro Coppolaro, Bonfanti e Ionita, fuori Tremolada, Poli e Strizzolo. Bravo Gagno al 70’ ad opporsi ad un insidioso cross di Aramu. E’ sofferenza pura ora allo stadio ‘Braglia’ dove l’assedio del Genoa è totale. All'85' arriva il pareggio quando Bani, sul filo del furigioco, riceve sulla destra e la butta in rete. Ancora qualche minuto di sofferenza e poi il finale è 2-2.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Cittadini (21′ Silvestri), Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Poli (61′ Ionita); Tremolada (61′ Coppolaro), Falcinelli (82′ Armellino); Strizzolo (61′ Bonfanti). A disp.: Seculin, De Maio, Renzetti, Panada, Mosti, Duca, Giovannini. All.: Tesser

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (82′ Jagiello), Bani, Dragusin, Boci (39′ Criscito); Sturaro (66′ Yalcin), Badelj, Frendrup; Aramu, Gudmundsson (82′ Dragus); Puscas (66′ Coda). A disp.: Semper, Czyborra, Vogliacco, Matturro, Lipani, Strootman, Salcedo. All.: Gilardino

ARBITRO: sig. Mariani di Aprilia

RETI: 6′ Dragusin, 33′ Strizzolo, 55′ Puscas (aut.), 85’ Bani

NOTE: ammoniti Magnino, Martinez, Poli, Aramu. Espulso Oukhadda.