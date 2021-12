Modena - Gubbio 3 - 2 | I gialloblù non mollano mai!

Ancora una vittoria clamorosa del Modena che fino al triplice fischio continua a crederci e, come in altre occasioni, ha segnato il gol decisivo oltre il novantesimo. Nel primo tempo Azzi segna una grande doppietta annullata nella ripresa dalla doppietta di Sarao, ma al 92’ ci ha pensato ancora Scarsella a conquistare tre punti pesantissimi

IL MATCH - Partenza incredibile del Modena che al 3’ passa già in vantaggio con un grande Azzi che, solo davanti a Ghidotti, trova il gol che cambia subito la partita. C’è solo la squadra gialloblù in campo nelle prime fasi della partita e all’8’ Scarsella ci prova di testa trovando però la risposta del portiere avversario, poi al 15’ un cross perfetto di Renzetti dalla sinistra pesca Scarsella sul secondo palo e la palla entra in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco del centrocampista. Ancora i canarini al 17’ vicini al raddoppio, questa volta con Armellino che calcia forte dal limite e manda di poco alto sulla traversa. Al 18’ ci pensa di nuovo Azzi a mettere un altro gol di distanza tra il Modena e il Gubbio: bellissima triangolazione sulla trequarti che porta Minesso a liberare Azzi che, ancora tutto solo davanti a Ghidotti, con un tocco morbido segna il 2-0 con grande freddezza. Si abbassano ora i ritmi fino al 38’ quando Azzi arriva di nuovo in zona tiro e per generosità, invece di cercare la tripletta a tu per tu con Ghidotti, serve Minesso al centro dell’area che però scivola e non trova il pallone sprecando una grande occasione. Nella ripresa entra meglio in campo il Gubbio che comincia ad assediare l’area canarina e al 62’ trova il gol che accorcia le distanze con Sarao che, servito all’indietro dalla sponda di un compagno di spalle alla porta, può senza difficoltà calciare in rete alle spalle di Gagno. Ora Tesser prova a cambiare qualcosa e inserisce Maggioni e Ogunseye al posto di Armellino e Tremolada. Al 67’ Azzi ha ancora l’occasione per la tripletta ma viene fermato dall’arbitro che chiama un fuorigioco molto dubbio. Al 73’ arriva come una doccia fredda il pareggio degli ospiti con Sarao che mette a segno la sua doppietta personale e pareggia i conti incornando un cross dalla destra di Oukhadda. All’82’ stupenda occasione per il Modena quando Azzi, spostato sulla corsia sinistra al posto di Renzetti, arriva sul fondo e crossa per Ogunseye che di testa schiaccia bene ma troppo centrale e per Ghidotti è facile parare a terra. Con questo Modena è vietato lasciare lo stadio in anticipo perché al 92’ arriva il gol della decima vittoria quando Ogunseye di testa si fa respingere il tiro da Ghidotti ma arriva Scarsella come un rapace che sul palo calcia di forza il pallone in rete da meno di un metro e fa esplodere una gioia indescrivibile.

Gagno 6; Ponsi 6.5, Ciofani 7, Baroni 7, Renzetti 6.5 (76′ Mosti 6.5); Scarsella 8, Gerli 7, Armellino 6.5 (64′ Maggioni 6.5); Tremolada 6.5 (64′ Ogunseye 7), Azzi 9; Minesso 6 (55′ Di Paola 6). A disp.: Narciso, Leonardi, Ingegneri, Rabiu, Castiglia, Spaggiari. All.: Tesser

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Signorini, Redolfi, Formiconi (70′ Aurelio); Malaccari (70′ Fantacci), Cittadino, Bulevardi (90′ Lamanna); Saint Maza (46′ Arena), Spalluto, Sarao. A disp.: Meneghetti, Bonini, Migliorini, Francofonte, Mangni. All.: Torrente

ARBITRO: sig. Emmanuele di Pisa

RETI: 3′, 18’ Azzi, 62′, 73’ Sarao, 92′ Scarsella

NOTE: ammoniti Oukhadda, Signorini, Baroni.