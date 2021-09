Modena, Tesser: "Domani in campo una squadra nuova, vogliamo imporre il nostro gioco"

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro l’Imolese mister Tesser ha fatto il punto dopo le prime tre giornate di campionato che non hanno convinto: “Ci siamo confrontati per capire i motivi della fatica che facciamo - ha detto l’allenatore gialloblù - però portiamo avanti con fiducia il nostro lavoro. Domani farò un ampio turnover e ci sarà solodei titolari visti fino ad ora in campionato, gli altri dieci saranno nuovi; faccio sempre così in Coppa Italia, soprattutto per tenere tutti motivati e in condizione, anche se è una partita importante”.

Sarà quindi una squadra “B” quella che scenderà in campo domani e avrà la possibilità di sovvertire anche qualche gerarchia: “Chi ha giocato meno avrà la possibilità di far vedere anche a me il proprio valore - ha spiegato Tesser - e domani mi aspetto una buona prestazione in modo da trovare positività, morale e fiducia, tutti elementi che deve avere il nostro gruppo. Se non riusciamo ad essere aggressivi è perché facciamo fatica, non perché non vogliamo esserlo. Io chiedo sempre ai miei ragazzi di fare la partita e imporre il nostro gioco; dobbiamo trovare questa forza, più equilibrio e la capacità di giocare con serenità. Abbiamo alternato momenti positivi in tutte le partite ma senza dare la giusta continuità”.