Modena - Modenese 15 - 0 | Sfida amichevole tra gialloblù prima degli impegni ufficiali

Si è tenuta oggi l’ultima amichevole dei canarini prima dell’inizio ufficiale della stagione che avrà luogo domenica sera al ‘Braglia’ per la partita di Coppa Italia contro il Catanzaro per cui sono stati già venduti oltre duemila biglietti, un buon numero calcolando anche il periodo. Oggi contro la Modenese i gialloblù si sono imposti per 15-0 con le reti di Armellino, Bonfanti, Minesso e Tremolada nel primo tempo, mentre nella ripresa Falcinelli e Diaw hanno calato entrambi un poker, oltre alle reti di Ponsi, Giovannini e Duca.