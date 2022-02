Modena - Montevarchi 2 - 0 | Un gol per tempo e i canarini tornano subito alla vittoria

Serie C

Serie C Girone B

Modena

Era chiamato a vincere il Modena e non ha sbagliato la partita, sembrando a tratti particolarmente brillante, in particolare nella prima parte di gara. Il secondo tempo è stato più equilibrato e i canarini non hanno rischiato quasi nulla.

IL MATCH - Parte bene il Modena che crea gioco e arriva spesso sul fondo con Azzi e Oukhadda che dialogano da una parte all’altra del campo. La prima grande occasione arriva al 17’ quando il terzino sinistro crossa rasoterra e il pallone attraversa tutta l’area con Scarsella che manca l’appuntamento per pochissimo. Il vantaggio dei gialli arriva al 23’ con Scarsella che di testa sul secondo palo insacca una bella punizione di Tremolada. E’ scatenato ora il Modena che ci prova con Oukhadda al 28’, ma Giusti respinge; ci prova anche Minesso, ma è impreciso e il pallone termina fuori di poco. Cresce nel finale di primo tempo la squadra ospite e impegna Gagno al 43’ con Barranca, ma il portiere respinge. La ripresa è più equilibrata e mancano le occasioni sia da una parte che dall’altra fino a quando all’83’ Minesso trova il raddoppio servito da Mosti al centro dell’area.

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Oukhadda 7 (62′ Ciofani 6.5), Silvestri 7, Pergreffi 7, Azzi 7.5; Scarsella 8 (89′ Di Paola s.v.), Gerli 7, Magnino 6.5; Tremolada 7 (74′ Mosti s.v.), Minesso 7 (89′ Ponsi s.v.); Ogunseye 6 (62′ Longo 6). A disp.: Narciso, Baroni, Renzetti, Piacentini, Duca, Giovannini. All.: Tesser

MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Boccadamo, Tozzuolo, Gennari (85′ Carpani), Martinelli; Amatucci (56′ Dutu), Mercati (85′ Intinacelli), Giordani; Barranca (70′ Sorrentino), Gambale (70′ Lunghi), Jallow. A disp.: Mariangioli, Chiesa, Achy, Nannelli, Boiga, Mionic. All.: Malotti

ARBITRO: sig. Maranesi di Ciampino

RETI: 23′ Scarsella, 83′ Minesso

NOTE: ammoniti Dutu, Ciofani, Boccadamo.