Calcio, Modena: New Balance è il nuovo sponsor dei canarini

Era nell’aria ed è stato ufficializzato oggi con un post sui canali social del Modena, dal momento che il sito è ancora in fase di lavorazione: New Balance sarà il nuovo sponsor tecnico dei canarini per le prossime tre stagioni. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalla tifoseria, dal momento che il marchio è da sempre simbolo di serietà e questo andrà ad aumentare ancora di più la credibilità di una società che sta facendo grandi cose. A pochi giorni dal raduno e nel giorno dell’apertura ufficiale del calciomercato, arriva così, con una frase significativa, la notizia della sponsorizzazione: “Siamo pronti a volare. Insieme.”