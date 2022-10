Modena - Palermo 0 - 2 | Rosanero con due tiri vincono la partita

Brutta sconfitta per il Modena che non solo esce con zero punti, ma anche ridimensionato per quanto riguarda le prestazioni. Per la prima volta in stagione arriva una sconfitta veramente meritata.

IL MATCH - Parte con vivacità il match che si sblocca già all’8’ quando Magnino compie un’ingenuità in area trattenendo platealmente un avversario ed è calcio di rigore per il Palermo: sul dischetto va Brunori che calcia forte e la mette in rete. La partita continua poi molto combattuta e fisica, ma le occasioni scarseggiano. Al 26’ Azzi ha una grande occasione di testa a due passi dalla porta, ma Pigliacelli riesce a parare. Si fa rivedere Azzi al 31’ che recupera un bel pallone a centrocampo e poi fa una delle giocate che lo avevano fatto esplodere l’anno scorso percorrendo tutta la fascia e arrivando al cross dalla sinistra per il secondo palo dove Falcinelli colpisce di testa arrivando appena prima di Diaw sulla palla, ma Pigliacelli può bloccare senza troppi problemi. Al 35’ arriva dal lato opposto, ovvero da Oukhadda, un bel cross che Falcinelli colpisce al volo e il pallone termina di poco alto sulla traversa. Terzo colpo di testa di Falcinelli al 38’, ancora su cross di Oukhadda e ancora pallone alto sulla traversa. Tentativo di Tremolada al 41’ dal limite, ma ancora il tiro è troppo facile per Pigliacelli che blocca a terra. Pallone d’oro per Falcinelli dal vertice dell’area piccola al 44’, ma l’attaccante calcia sull’esterno della rete. All’ultimo secondo del recupero del primo tempo, arriva come una doccia fredda il 2-0 per i rosanero: i canarini si addormentano pensando già all’intervallo, Azzi perde completamente Valente che riceve palla sulla destra e calcia in rete battendo Gagno. Al quarto d’ora della ripresa il Modena chiede un calcio di rigore per fallo di mano, ma il VAR ravvisa che il braccio del rosanero sia attaccato al corpo e lascia correre. Non ci sono più occasioni né da una parte né dall’altra, solo tanti cambi a spezzare il gioco e molti sbadigli per un match ora bloccatissimo con il Palermo che difende strenuamente il risultato e i canarini che non hanno la forza di diventare pericolosi. L’unica occasione degna di nota è un tiro dalla distanza di Oukhadda che trova la bella risposta di Pigliacelli.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Pergreffi, Silvestri, Azzi; Magnino (46′ Duca), Gerli (76′ Mosti), Armellino (65′ Panada); Tremolada (76′ Giovannini), Falcinelli; Diaw (65′ Marsura). A disp.: Seculin, Ponsi, Cittadini, De Maio, Renzetti, Coppolaro, Poli. All.: Tesser

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelceauru, Marconi, Devetak (46′ Crivello); Segre (71′ Saric), Gomes (81′ Stulac), Broh; Valente (72′ Bettella), Brunori, Di Mariano (71′ Floriano). A disp.: Massolo, Grotta, Accardi, Lancini, Damiani, Vido, Soleri. All.: Corini

ARBITRO: sig. Fourneau di Roma

RETI: 8′ Brunori (rig.), 46′ pt Valente

NOTE: ammoniti Magnino, Devetak, Azzi.