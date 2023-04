Modena - Parma 1 - 1 | Un punto per la tranquillità

Un ottimo pareggio dei canarini contro il Parma: si va a consolidare così la posizione tranquilla in classifica e continua anche la striscia di risultati positivi nei derby nell’era Rivetti.

IL MATCH - Non decolla lo spettacolo in campo tra Modena e Parma, nonostante il clima sugli spalti. Entrambe le squadre sono molto attente e non concedono. La prima ad avere un’occasione importante è il Modena che al 7’ sfiora il secondo palo con un tocco rasoterra di Diaw. Il Parma stenta a replicare e arriva allora il vantaggio per i canarini con lo stesso Davide Diaw che al 14’ di testa sfiora per mandare in rete un corner di Tremolada che sale così a 12 assist in stagione. La gioia dura pochissimo però perché al 16’ arriva il pareggio dei crociati con Benedyczak: punizione dalla trequarti degli ospiti, palla data indietro dove il giocatore del Parma libero calcia in rete bucando la barriera del Modena ancora schierata. Si arriva all’intervallo senza più grandi occasioni a parte un palo pieno colpito da Estevez con un tiro rasoterra da fuori area. Nella ripresa parte meglio il Parma che va vicino al tiro più volte, senza però impensierire mai veramente Gagno. Il Modena cerca di controllare e di ripartire, anche se la spinta offensiva è piuttosto limitata e cresce dopo alcuni cambi fatti da Tesser che inserisce Mosti, Duca e Strizzolo. L’unico rischio vero che corre il Modena è al 90’ quando Man prova una conclusione potente dal limite, ma Gagno respinge. Brividi all'ultimo secondo quando Mihaila sfiora la traversa, ma arriva poi il triplice fischio ed è 1-1.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti (59′ Ponsi); Magnino, Gerli, Armellino; Ionita (59′ Duca), Tremolada (69′ Mosti); Diaw (59′ Strizzolo). A disp.: Seculin, Cittadini, Ferrarini, Coppolaro, De Maio, Panada, Giovannini, Bonfanti. All.: Tesser

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Camara (46′ Bonny), Estévez, Juric (55′ Bernabè); Zanimacchia (72′ Mihaila), Vazquez (86’ Ansaldi), Benedyczak (46′ Man). A disp.: Chichizola, Santurro, Balogh, Charpentier, Ansaldi, Sohm, Circati, Inglese. All.: Pecchia

ARBITRO: sig. Serra di Torino

RETI: 14′ Diaw, 16′ Benedyczak

NOTE: ammonito Del Prato.