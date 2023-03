Modena - Pisa 1 - 0 | I canarini tirano fuori il meglio

E’ tornato il Modena, è tornata un po’ di fortuna. La partita è giocata sul filo dell’equilibrio con i nerazzurri più volte vicinissimi alla rete. Alla fine a spuntarla sono i gialloblù che - come detto da Vaira in settimana - nelle difficoltà tirano fuori il meglio.

IL MATCH - Il Pisa parte cercando di schiacciare il Modena nella propria area fin dai primissimi minuti, ma i canarini riescono a non farsi sorprendere e, anzi, reagiscono bene crescendo nel giro di pochissimo tanto che all’8’ arriva il gol per i gialloblù: punizione di Tremolada dalla destra e stacco imperioso di Strizzolo che la butta dentro. Padroni di casa vicini al raddoppio quando Falcinelli da metà campo mette un pallone spettacolare per Strizzolo che lo da indietro ad Armellino e quest’ultimo, che deve solo calciare in rete, ‘cicca’ la palla. Sembra una buona giornata quindi per gli uomini di Tesser, ma l’allenatore è costretto al primo pesante cambio dopo appena 18’ quando Poli si fa ancora male ad un ginocchio, prova a rientrare in campo ma dopo pochissimi secondi chiede il cambio e al suo posto entra Duca. La gara rimane accesa anche se i ritmi non sono altissimi. Al 23’ tentativo di Tremolada che prova un pallonetto, ma Nicolas ci arriva. Risponde allora il Pisa al 28’ con Tourè che sfiora il palo con un bel diagonale e dopo tre minuti Gliozzi non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione. Ripresa sulla falsa riga del primo tempo, con il Modena che ha subito due occasioni incredibili, la prima con Strizzolo che, su cross di Tremolada, trova la respinta di Nicolas; la seconda un minuto più tardi, al 54’, con Armellino ad un passo dalla porta riceve da Ponsi e calcia incredibilmente alto. Reagisce a questo momento il Pisa che al 61’ impegna Gagno in una grande parata su Gliozzi che di testa prova a metterla sotto alla traversa. Traversa alta di Ponsi che chiude troppo un cross e sfiora invece la rete. Nel finale la solita sofferenza. Il Pisa spinge forte e sfiora la rete più volte, sempre andando vicinissimo allo specchio della porta. Anche il Modena però riesce a salire in un paio di occasioni e alla fine porta a casa tre punti d’oro.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli, Poli (18′ Duca); Tremolada (72′ Giovannini), Falcinelli (72′ Mosti); Strizzolo (66′ Bonfanti). A disp.: Seculin, Coppolaro, De Maio, Renzetti, Panada. All.: Tesser

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto (59′ Gargiulo); Touré, Nagy (84’ Torregrossa), Marin (59′ Tramoni); Morutan, Sibilli (68′ Masucci); Gliozzi (68′ Moreo). A disp.: Livieri, Caracciolo, Rus, De Vitis, Zuelli, Esteves, Mastinu. All.: D’Angelo

ARBITRO: sig. Volpi di Arezzo

RETI: 8′ Strizzolo

NOTE: ammoniti Falcinelli, Traorè, Armellino, Gagno, Masucci.