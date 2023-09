Modena - Pisa 2 - 0 | Tre punti e secondo posto

Vittoria che lancia il Modena al secondo posto in solitaria in classifica nonostante una partita in meno per il rinvio della prima giornata. Davanti ai canarini rimane solo il Parma ad un punto di distanza dopo il pareggio nel derby contro la Reggiana.

IL MATCH - Avvio spettacolare dei canarini che al 4’ passano già in vantaggio con Tremolada che spinge in rete un assist di Manconi arrivato dalla parte opposta del campo. Prova a farsi vedere il Pisa, ma il Modena è piuttosto attento anche in fase di chiusura con Oukhadda e Guiebre. Al 26’ Veloso calcia una bella punizione e Gagno riesce a stendersi e a parare. Cinque minuti più tardi l’episodio che cambia la partita quando Guiebre palla al piede si infila in mezzo a quattro avversari e si invola verso l’area, ma viene atterrato da Hermannsson: inizialmente l’arbitro estrae solo il giallo, poi dopo aver consultato il VAR cambia la decisione e tira fuori il cartellino rosso per il giocatore del Pisa. Sulla conseguente punizione va Tremolada che calcia benissimo e Nicolas fa un vero miracolo mandando in corner. Ancora Tremolada dalla bandierina per Magnino che per poco non inquadra la porta. Termina così il primo tempo, con il Modena in vantaggio e in superiorità numerica. Nella ripresa il Pisa Bianco effettua due sostituzioni togliendo Guiebre e Bonfanti e inserendo Cotali e Strizzolo. E’ proprio quest’ultimo a provarci al 53’, ma il pallone esce. Al 60’ invece Tremolada prova a sorprendere Nicolas direttamente da punizione da posizione molto defilata sulla sinistra, ma il pallone esce di poco. Piano piano i ritmi calano e le due squadre sembrano non avere molto da dire nel finale di partita. In pieno recupero c'è tempo per il secondo gol del Modena con Strizzolo che di testa manda in rete da un passo un gran palla servita da Gerli.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Guiebre (46′ Cotali); Palumbo (62′ Duca), Gerli, Magnino; Tremolada (76′ Falcinelli); Manconi (93' Battistella), Bonfanti (46′ Strizzolo). A disp.: Seculin, Ponsi, Riccio, Cauz, Gargiulo, Giovannini, Abiuso. All.: Bianco

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Veloso (46′ Piccinini), Nagy; Arena (84′ Masucci), Valoti (46′ Mlakar), D’Alessandro (69′ Vignato); Moreo (38′ Calabresi). A disp.: Vokovic, Loria, Marin, Trdan, Jureskin, Coppola, Barberis. All.: Aquilani

ARBITRO: sig. Baroni di Firenze

RETI: 4′ Tremolada

NOTE: ammoniti Beruatto, Palumbo, Zaro, Masucci. Espulso Hermannsson.