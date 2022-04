Modena - Pontedera 4 - 0 | E' una festa grandissima

Tre punti che non sono solo tre punti, sono molto di più. Sono una stagione intera, sono una lunga serie di anni di passione che si trasformano questa sera in gioia incontenibile. Il Modena entra in campo col piglio giusto e fin dai primi minuti si capisce come andrà a finire.

IL MATCH - E’ un Modena che parte a mille, che sembra aver dimenticato la fatica delle ultime gare e attacca con insistenza conquistando tre calci d’angolo nei primi cinque minuti. La prima grande occasione arriva al 6’ quando Azzi calcia dal limite e impegna Melgrati in una parata sotto la traversa. Una ripartenza della squadra ospite fa tremare i canarini, ma Pergreffi riesce a chiudere appena in tempo su Barba completamente solo e lanciato verso rete. Al 13’ esplode poi lo stadio quando i canarini recuperano palla a centrocampo e Gerli serve Azzi sulla fascia sinistra, il numero 27 la mette poi al centro dove Tremolada da buona posizione calcia in rete ed è 1-0. Riprende fiato poi per qualche minuto il Modena che lascia giocare il Pontedera senza rischiare nulla. Ci prova ancora Tremolada da grande distanza su punizione al 29’, ma la palla esce di pochissimo dal palo. Si abbassano ora i ritmi e l’unica altra occasione da segnalare nel primo tempo è una punizione calciata da Caponi, ma Gagno para bene a terra.

Rientrano le squadre in campo dopo l’intervallo e, in appena tre minuti, il modena trova il raddoppio con Scarsella che di testa mette in rete un bel cross dalla sinistra di Mosti. Al 56’ rischia tantissimo Pergreffi con un’entrata brutta in scivolata su un avversario, ma l’arbitro tira fuori solo il giallo. Tiro di Mosti dalla distanza che termina alto sulla traversai 57’, ma ormai in campo, come fuori, si attende solo il triplice fischio per dare il via ai festeggiamenti. Il Modena sembra voler solo controllare, mentre il Pontedera non riesce a creare pericoli. Al 73’ arriva anche il terzo gol dei canarini a chiudere definitivamente la partita e la stagione: a metterlo a segno è Silvestri che corre poi sotto alla Montagnani insieme a tutti i compagni di squadra. All'83' arriva anche il poker, con al doppietta di Scarsella che mette in rete un cross di Azzi e termina così alla grande una gioranta indimenticabile.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Ciofani (67′ Oukhadda), Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli (84' Di Paola), Armellino; Tremolada (67′ Magnino), Mosti (84' Renzetti); Minesso (51′ Bonfanti). A disp.: Narciso, Piacentini, Baroni, Duca, Giovannini, Longo, Ogunseye. All.: Tesser

PONTEDERA (3-5-2): Melgrati; Matteucci (72′ Shiba), Espeche, Bakayoko; Perretta, Catanese (53′ Mutton), Caponi, Barba, Regoli (72′ De Ioannon); Foglia, Magnaghi (72′ Mattioli). A disp.: Sposito, Nicoli, Di Meo, Marianelli, Serena, Benericetti, Benedetti. All.: Maraia

ARBITRO: sig. Cascone di Nocera Inferiore

RETI: 11′ Tremolada, 48′, 83' Scarsella, 73′ Silvestri

NOTE: ammoniti Pergreffi, Narciso.